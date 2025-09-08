Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:16 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    indian ambassador
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മു​ല​ദ്ദ: ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, പ​ത്നി നീ​ലം ഗോ​ദാ​വ​ർ​ത്തി, അ​റ്റാ​ഷെ വി​നോ​ദ് ശ​ർ​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ല​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി. ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഓ​ഫി​സ് ഏ​രി​യ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ചേ​ർ​ന്ന അം​ബാ​സ​ഡ​റെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും പൂ​ർ​ണ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ ബാ​ൻ​ഡ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 400ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും 80ൽ​പ​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യും സം​വ​ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ബാ​സ​ഡ​റെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ക്കോ​സ് ഓ​ഫ് നേ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ എ​ഐ’ എ​ന്ന നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി.കൂ​ടാ​തെ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന അ​റി​യി​പ്പ് വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് സ​മ​യം മു​മ്പ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​ക്യ​ത​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന പി​ന്തു​ണ, കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​റും സം​ഘ​വും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

