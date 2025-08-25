Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:35 PM IST

    ബുറൈമിയിൽ പ്രവാസികളുമായി സംവദിച്ച് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ്-​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ​അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. ബു​റൈ​മി ഇ​ബ്നു ഖ​ൽ​ദൂ​ൺ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഒ​മാ​നി വ​നി​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍, പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, വി​സ, കോ​ണ്‍സു​ല​ര്‍, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ല്‍ കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ്-​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഖ​സ​ബ്- 26, സു​ഹാ​ർ-28, സ​ഹം -29, റു​സ്താ​ഖ്-31 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് തീ​യ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsOman expatriateindian ambassodar
    News Summary - Indian Ambassador interacted with expatriates in Buraimi
