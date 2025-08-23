Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഇന്ന് ബുറൈമിയിൽ

    Indian ambassador G.V.Sreenivas
    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ്-​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. അ​ൽ ബു​റൈ​മി ഇ​ബ്നു ഖ​ൽ​ദൂ​ൺ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഒ​മാ​നി വ​നി​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍, പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട്, വി​സ, കോ​ണ്‍സു​ല​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. കൂ​ടാ​തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 9273 7179, 9256 8780 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാം.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ലാ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ്-​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഖ​സ​ബ്-26, സു​ഹാ​ർ-28, സ​ഹം -29, റു​സ്താ​ഖ്-31 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് തീ​യ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

