    Oman
    Oman
    Posted On
    8 Sept 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:21 PM IST

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​ഴാ​മ​ത് സ്റ്റാ​ഫ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു
    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യും ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​ഴാ​മ​ത് സ്റ്റാ​ഫ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ കൊ​മോ​ഡോ​ർ (വി​ദേ​ശ സ​ഹ​ക​ര​ണം), കൊ​മോ​ഡോ​ർ കാ​ർ​ത്തി​ക് ശ്രീ​മാ​ലും ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യി​ലെ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൊ​മോ​ഡോ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല സു​ൽ​ത്താ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ്രി​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, പ​രി​ശീ​ല​ന കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക, സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​ശാ​ല​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ പ​ര​സ്പ​ര​ധാ​ര​ണ​യും വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.

    India, Oman to strengthen maritime security cooperation
