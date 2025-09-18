Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:42 AM IST

    വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ പ​ങ്ക​ജ് ഖിം​ജി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക്
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി. ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ പ​ങ്ക​ജ് ഖിം​ജി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഖിം​ജി ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​പാ​ര വ്യാ​പ്തി​യും സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോമേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ റ​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ഒ.​സി.​സി.​ഐ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഒ​മാ​ന്റെ​യും ഭാ​വി പാ​ത​ക​ൾ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്താ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​പാ​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. 2047ഓ​ടെ വി​ക​സി​ത രാ​ഷ്ട്ര പ​ദ​വി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ശേ​ഷി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2040 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ സം​രം​ഭ​ക ശ്ര​മം മു​ത​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ക​രാ​ർ​വ​രെ​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു അ​വ​സ​ര​വും വേ​ണ്ട​ത്ര ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഈ ​സ​മ്പൂ​ർ​ണ് സ​മ​ന്വ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 70 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും, 200 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ടു​ത്ത ഇ​ട​പെ​ട​ലും, 5000 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള പ​ക്വ​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ മ​ണ്ണാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നി​വാ​ര്യ സം​രം​ഭ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് ‘ടി’​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു- (ട്രേ​ഡ്) വ്യാ​പാ​രം, (ടെ​ക്നോ​ള​ജി) സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ടൂ​റി​സം, (ടാ​ല​ന്റ്) ക​ഴി​വ്, (ട്ര​ഡീ​ഷ​ൻ) പാ​ര​മ്പ​ര്യം. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, സി​ന​ർ​ജ​സ്റ്റി​ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, ച​ല​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ വി​വ​ര ആ​ക്‌​സ​സ്, സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ജ്ഞാ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ഈ ​നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്ത​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​ണ്യ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചാ​ന​ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsIndia-OmanMuscat Indian Embassy
    News Summary - India-Oman network to enhance trade ties
    Similar News
    Next Story
    X