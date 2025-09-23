Begin typing your search above and press return to search.
    23 Sept 2025 11:02 AM IST
    23 Sept 2025 11:02 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ; ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു; നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, ഭ​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​സ്സ സാ​ലി​ഹ് അ​ബ്ദു​ല്ല സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഷി​ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ന്നും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, ഭ​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​റെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് പി.‌​ടി‌.​ഐ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വ്യാ​പാ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ കു​റ​ക്കാ​നോ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നോ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട ക​രാ​ർ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഷി​ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും യൂ​റി​യ​യു​മാ​ണ്. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും ഇ​വ​യാ​ണ്. പ്രൊ​പി​ലീ​ൻ, എ​ഥി​ലീ​ൻ പോ​ളി​മ​റു​ക​ൾ, പെ​റ്റ് കോ​ക്ക്, ജി​പ്സം, കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ്, ഇ​രു​മ്പ്, സ്റ്റീ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    കോം​പ്രി​ഹെ​ൻ​സീ​വ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് (സി.​ഇ.​പി.​എ) എ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​ളി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ 2023 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഔ​പ​ചാ​രി​ക പ്രാ​രം​ഭ യോ​ഗം ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​ ​ചേ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പി​ന്നീ​ട് വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കും ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കു​മു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കാ​നും വ്യാ​പാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മോ​ട്ടോ​ര്‍ ഗ്യാ​സോ​ലി​ന്‍, ഇ​രു​മ്പ്, ഉ​രു​ക്ക് ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, മെ​ഷി​ന​റി, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത മാം​സം, അ​വ​ശ്യ എ​ണ്ണ​ക​ള്‍, മോ​ട്ടോ​ര്‍ കാ​റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക്​ വ​ര്‍ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ല്‍ ഈ ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​ല​വി​ല്‍ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ​യാ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 16.5 ശ​ത​മാ​നം (ഏ​താ​ണ്ട് 800 മി​ല്യ​ണ്‍ ഡോ​ള​ര്‍) ഗോ​ത​മ്പ്, മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍, ബ​സ്മ​തി അ​രി, ചാ​യ, കാ​പ്പി, മ​ത്സ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ്. ഈ ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ നി​കു​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പു​തി​യ എ​ഫ്.​ടി.​എ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ധി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി 2022 മേ​യി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 8.947 ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് 10.613 ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി.

    ഒ​മാ​നി​ൽ 6000ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ഏ​ക​ദേ​ശം 776 ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സു​ഹാ​ർ, സ​ലാ​ല ഫ്രീ ​സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രാ​ണ്. 2000 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ 2025 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ ഇ​ക്വി​റ്റി ഒ​ഴു​ക്ക് 605.57 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ്.

    2024-2025 സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 28ാമ​ത്തെ വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. മൊ​ത്തം വ്യാ​പാ​രം 10.61 ശ​ത​കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ഇ​ന്ത്യ ഒ​മാ​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി പ​ങ്കാ​ളി​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​വു​മാ​ണ്. ലൈ​റ്റ് ഓ​യി​ലു​ൾ, കൃ​ത്രി​മ കൊ​റ​ണ്ടം ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​ലു​മി​നി​യം ഓ​ക്സൈ​ഡ്, അ​രി, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പേ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, അ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഇ​രു​മ്പ്, സ്റ്റീ​ൽ, സെ​റാ​മി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ​യാ​ണ് 2024 ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്ത പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    പെ​ട്രോ​ളി​യം ഓ​യി​ൽ അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ദ്ര​വീ​കൃ​ത പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം, വ​ളം ഗ്രേ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള യൂ​റി​യ, ജൈ​വ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അ​ൺ ഹൈ​ഡ്ര​സ് അ​മോ​ണി​യ, സ​ൾ​ഫ​ർ, ക​ല്ല്, പ്ലാ​സ്റ്റ​റി​ങ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കു​മ്മാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ.

