Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:10 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ; 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ബ്ലൂ​പ്രി​ന്റ് -മോ​ദി

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത ഭാ​വി​യു​ടെ​യും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം
    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ; 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ബ്ലൂ​പ്രി​ന്റ് -മോ​ദി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​നെ​ത്തു​ന്നു

    1: ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മസ്കത്തിലെ അൽ ബറക കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    2. മസ്കത്തിലെ അൽ ബറക കൊട്ടാരത്തിൽ ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഹസ്‍തദാനം ചെയ്യുന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (സി.​ഇ.​പി.​എ) 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ‘ബ്ലൂ​പ്രി​ന്റ്’ ആ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത ഭാ​വി​യു​ടെ​യും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റെ​ന്നും മോ​ദി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.വ്യാ​പാ​ര തീ​രു​വ​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​പ്ര​വേ​ശ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ക​രാ​റാ​യ സി.​ഇ.​പി.​എ അ​ടു​ത്ത പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പെ​ട്രോ​ളി​യം, അ​രി, യ​ന്ത്ര​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ വി​പ​ണി വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ 21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ പു​തു​വി​ശ്വാ​സ​വും പു​തു​ശ​ക്തി​യും പ​ക​രു​മെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മൃ​ദ്ധി​ക്ക് ക​രാ​ർ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മു​ദ്ര​വ്യാ​പാ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ പി​റ​ന്ന ബ​ന്ധം സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റി​യ​താ​യും കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴം നേ​ടി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ 70ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ഒ​മാ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ‘ദൃ​ഢ​മാ​യൊ​രു പാ​ലം’ ആ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച മോ​ദി, ക​ട​ലി​ലെ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മാ​റി​യാ​ലും ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദം ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഒ​മാ​നി​ലെ ഊ​ർ​ജ-​വ്യ​വ​സാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച വ്യാ​പാ​ര വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം നാ​ഫ്ത, പെ​ട്രോ​ൾ, യ​ന്ത്ര​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ. സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റോ​ടെ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

