Madhyamam
    Oman
    18 Dec 2025 10:31 AM IST
    18 Dec 2025 10:31 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും നാ​ല് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    സം​യു​ക്ത മാ​രി​ടൈം വി​ഷ​ൻ രേ​ഖ​യി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും ക​രാ​റാ​യി
    ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും നാ​ല് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ സം​യു​ക്ത മാ​രി​ടൈം വി​ഷ​ൻ രേ​ഖ​യി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും നാ​ല് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. സം​യു​ക്ത മാ​രി​ടൈം വി​ഷ​ൻ രേ​ഖ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഒ​മാ​ന്റെ​യും ക​ട​ൽ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്. ചെ​റു​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ള​ടെ (മി​ല്ല​റ്റ് ) കൃ​ഷി​യു​മാ​യും ഭ​ക്ഷ്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​രാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​വും മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളും ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം-​ന​വീ​ക​ര​ണം-​നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, കൃ​ഷി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളും എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യും (ഒ.​സി.​സി​ഐ) കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യും (സി.​ഐ.​ഐ) ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​വും ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഈ​സ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഷി​ബാ​നി, ഒ.​സി.​സി.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സ​ക്ക​രി​യ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി (സി.​ഐ.​ഐ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ജി​ത് ബാ​ന​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി.​ഐ.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​സി.​സി.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സ​ക്ക​രി​യ അ​ൽ സാ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യു​ക്ത വ്യാ​പാ​ര പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം, നി​ക്ഷേ​പ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഒ.​സി.​സി.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ, വ്യാ​പാ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​ജി​ത് ബാ​ന​ർ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വ്യ​വ​സാ​യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ.​സി.​സി.​ഐ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

