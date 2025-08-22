Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Aug 2025 10:03 AM IST
    മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ സ്വാത​ന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    മസ്കത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ സ്വാത​ന്ത്ര്യദിനാഘോഷം
    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ഭി​മാ​ന​വും ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​വും ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച സ്‌​കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ, നീ​ലം ഗോ​ദ​വ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ലെ വി​ശി​ഷ്ട ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജി.​ആ​ർ. കി​ര​ൺ, സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രാ​കേ​ഷ് ജോ​ഷി, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ആ​ര്യ​ൻ കി​ഷോ​ർ ബ​ദ്ഗു​ജാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഹ​ർ​ഷ് ശ​ർ​മ ന​യി​ച്ച കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​എ​സ്.​ഇ) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ആ​ര്യ​ൻ കി​ഷോ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ, സാ​ത്വി​ക് കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗൂ​ബ്ര ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ഇ​ല്യാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ശ്രീ​വി​ശ്വ ഭാ​ര​ത് ന​യി​ക്കു​ന്ന സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, അ​ന​ഘ പ്ര​സാ​ദ് ന​യി​ക്കു​ന്ന വാ​ദി അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ബെ​സ്റ്റി​ൻ ബാ​ബു ന​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ദീ​ബാ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന ദ​ർ​സൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ എ​വ്‌​ലി​യ അ​ച്ച​സ അ​നീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി വാ​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഹി​മാ​ല​യം മു​ത​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ധൈ​ര്യം, കാ​രു​ണ്യം, ഭൂ​മി​യോ​ടു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ സ്നേ​ഹം എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ‘മേ​രാ ഭാ​ര​ത് മ​ഹാ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ന്നു.

