Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:14 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും
    ഒ​മാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​ക്ക ഹൈ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ നൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​വും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഹെ​ഡ് സ​ന്തോ​ഷ് പി​ള്ള, ഷോ​പ്പ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്ന മ​രി​യ ജോ​ര്‍ജ്, ന​ന്ദ പ്രേം, ​ബ​ദ്ര നാ​യ​ര്‍, എ​ന്നി​വ​രും ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ആ​ദി​ല്‍ കു​ര്യ​ന്‍, ആ​ദ്യ സു​ഭാ​ഷ് നാ​യ​ര്‍, ധ്യാ​ന്‍ ദീ​പ​ക് എ​ന്നി​വ​രും സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്രാ​ര്‍ഥ​ന പ്ര​മോ​ദ്, ജെ​നി​ട്ട ജീ​ജോ, ഇ​ശാ​ന്‍ അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര​സ്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വ. ജെ​സ്സി ജോ​സ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സീം ക​രി​ക്കോ​ട് പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:celebrationIndependence Daydrawing competition
