Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightരാജ്യത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:47 AM IST

    രാജ്യത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 12.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    രാജ്യത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. 2025 ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം 5.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി 18,42,651 എ​ണ്ണ​മാ​യി. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 17,45,642 ആ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ​സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​സി.​എ​സ്ഐ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം.

    ആ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 14,58,764 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വാ​ണി​ജ്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ 2,72,233 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു; 7.7 ശ​ത​മാ​നം.​റെ​ന്റ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ 12.4 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 44,075 ആ​യി. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ 12.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 8,609 ആ​യി. ടാ​ക്സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ 0.9 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 28,495 ആ​യി.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ വെ​ള്ള നി​റ​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ടെ എ​ണ്ണം 7,78,846 ആ​ണ്. സി​ൽ​വ​ർ-2,37,055 , ഗ്രേ-1,90,278 , ​ക​റു​പ്പ് -98,333 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള​വ. നീ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി; 1,02,372 എ​ണ്ണം.

    എ​ൻ​ജി​ൻ ശേ​ഷി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, 1500 സി.​സി.​യി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1,54,127 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 1500-3000 സി.​സി. വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 10,03,632 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും 3001-4500 സി.​സി. വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 4,07,507 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 4500 സി.​സി​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം 2,28,025 ആ​യി.

    ഭാ​ര വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ, മൂ​ന്നു ട​ണ്ണി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ 16,71,480 ആ​യി. മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു ട​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 53,459 എ​ണ്ണ​വും, ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 10 ട​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 39,846 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. 10 ട​ണ്ണി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 77,866 ആ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Increase in the number of vehicles registered in the country
    Similar News
    Next Story
    X