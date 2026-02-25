Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    25 Feb 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    25 Feb 2026 11:25 AM IST

    ഒമാനിൽ ഗുരുതര അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​കെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 54,271 എ​ണ്ണം (72.1%) ചെ​റി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും 20,993 എ​ണ്ണം (27.9%) ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. 2024നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 13.2 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 75,300 ആ​യി. 2024-ലെ 75,200 ​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 0.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. 2025ൽ ​ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 77,000 ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക്ലെ​യിം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2024ൽ ​ഇ​ത് 76,500 ആ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ചെ​റി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ 56,200ൽ ​നി​ന്ന് 54,000 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​ത്ത് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ 9,900ൽ ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 11,000 ആ​യി. 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​രി​ക്കു​ക​ളും ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ 10,000ൽ ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 12,000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു (17 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന). മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ലെ​യി​മു​ക​ൾ 333ൽ ​നി​ന്ന് 342 ആ​യി (മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം മൊ​ത്തം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക 79.8 മി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2024ൽ ​ഇ​ത് 78.7 മി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ലാ​യി​രു​ന്നു. 1.47 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​ൽ​കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ഉ​ള്ള ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചെ​റി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, പ​രി​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ലെ​യി​മു​ക​ളും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​താ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​ന്ന​താ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭാ​രം കൂ​ടു​ന്ന​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത ഡ്രൈ​വി​ങ് സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ക​ത്താ​നാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ന​ഷ്ടം മൂ​ലം പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക വേ​ദ​ന​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക പ​ക​ര​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. സാ​ധു​വാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ദ്യ​മോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യ​ൽ, സാ​ധു​വാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ളി​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - Increase in the number of serious accidents in Oman
