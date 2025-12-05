Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനിൽ യുവാക്കളിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:55 AM IST

    ഒമാനിൽ യുവാക്കളിൽ എച്ച്.ഐ.വി കേസുകളിൽ വർധന

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാനിൽ യുവാക്കളിൽ എച്ച്.ഐ.വി കേസുകളിൽ വർധന
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​യ്ഡ്സ് മ​ഹാ​മാ​രി പ​ട​രു​ന്ന മേ​ഖ​ലാ​യി കി​ഴ​ക്ക​ൻ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല മാ​റി​യ​താ​യി ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ണു​ബാ​ധ കേ​സു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2016ലെ 37,000 ​കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 2024ൽ ​ഈ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 72,000 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ചി​കി​ത്സ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വൈ​രു​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലു​താ​കു​ന്ന​താ​യി ലോ​ക എ​യ്ഡ്സ് ദി​ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡ​ബ്ലി​യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ ഡോ. ​ഹ​നാ​ൻ ബ​ൽ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​അ​ക​ല​വും മൂ​ലം ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​ല​രും മ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മേ​ഖ​ല പി​ന്നി​ലാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​ച്ച്.​ഐ.​വി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ് പോ​പു​ലേ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് (യു.​എ​ൻ.​എ​ഫ്.​പി.​എ) സ​ബ് റീ​ജ്യ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ എ​ച്ച്.​ഐ.​വി രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. എ​ച്ച്.​ഐ.​വി​യും സി​ഫി​ലി​സും മാ​താ​വി​ൽ നി​ന്ന് ശി​ശു​വി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന​ത് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​തി​നു​ള്ള ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ഒ​മാ​ന് 2022ൽ ​ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ ഗ​ർ​ഭ​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലും ന​ട​ത്തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ലും, ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 140ല​ധി​കം പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി യു.​എ​ൻ.​എ​ഫ്.​പി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. 25 മു​ത​ൽ 34 വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രി​ലാ​ണ് കേ​സ് വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റെ​പ്പേ​ർ വൈ​കി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​സാ​ധ്യ​ത​യും അ​റി​ഞ്ഞോ അ​റി​യാ​തെ​യോ വൈ​റ​സ് പ​ക​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ച്ച്.​ഐ.​വി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കും വി​ഘാ​ത​മാ​വു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക, പ​തി​വ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും സ്വ​യം​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ഭീ​ഷ​ണി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ശേ​ഷി​യും ഒ​മാ​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് യു.​എ​ൻ.​എ​ഫ്.​പി.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ച്ച്.​ഐ.​വി​യെ ധാ​ർ​മി​ക​വി​ധി​യാ​യ​ല്ല, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ര്‍ണ​യ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HIVgulfOman
    News Summary - Increase in HIV cases among young people in Oman
    Similar News
    Next Story
    X