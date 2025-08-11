Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതീ​പി​ടി​ത്ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:20 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന ; ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 4955 തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന ; ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 4955 തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. 2024ൽ 4,955 ​തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2023ൽ 4622 ​ഉം 2022ൽ 4186 ​ഉം ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്ത​ന്റെ ക​ണ​ക്കി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്- 1577. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന-109, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന-469, ദോ​ഫാ​ർ -401 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത​ു​വ​രു​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ഈ ​ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം 2023ലും 2022​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​വ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ർ​പ്പി​ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ (1530), ഗ​താ​ഗ​തം (1070), അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ (1173), കൃ​ഷി (409), ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ (314), സ​ർ​ക്കാ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ (69), വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ (48), ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ (14) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കേ​സു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പാ​ർ​പ്പി​ട​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30.8 ശ​ത​മാ​ന​വും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ 21.8 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​പി​ടി​ത്ത​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി പ​തി​വ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ഹെ​ൽ​ഡ് ഫ​യ​ർ എ​ക്സ്റ്റി​ങ്യൂ​ഷ​ർ, പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ കി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങു​ക, അ​വ​യു​ടെ സാ​ധു​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ.​എ) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ് സാ​നി​റ്റൈ​സ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്.

    കാ​റു​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​തി​രി​ക്കു​ക, വ​യ​റി​ങ്ങി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​ത ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, ഇ​ഗ്നി​ഷ​ൻ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഇ​ന്ധ​ന ചോ​ർ​ച്ച, എ​ൻ​ജി​ൻ അ​മി​ത​മാ​യി ചൂ​ടാ​ക​ൽ, നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തോ അ​നു​ചി​ത​മാ​യി ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത​തോ ആ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsincreaseFire cases
    News Summary - Increase in fire cases; 4955 fire incidents reported last year
    Similar News
    Next Story
    X