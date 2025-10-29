Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇൻകാസ് സൂർ സൗഹൃദ...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:48 AM IST

    ഇൻകാസ് സൂർ സൗഹൃദ സംഗമവും അവാർഡ് വിതരണവും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻകാസ് സൂർ സൗഹൃദ സംഗമവും അവാർഡ് വിതരണവും
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ റീ​ജനൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    സൂ​ർ: ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ റീ​ജന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് മാ​ന​വ ഐ​ക്യ​വും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള സൂ​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ന്‍ സേ​ട്ടി​ന് അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ജി തോ​മ​സ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​തോ​ട്ട്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം മു​തു​മ്മ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ജോ​സ​ഫ്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ൽ ഉ​ഴ​മ​ല​യ്ക്ക​ൽ, വേ​ണു കാ​രേ​റ്റ്, ഇ.​വി. പ്ര​ദീ​പ്, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ധ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു കു​ന്ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി പ​ര​മാ​ർ​ശം നേ​ടി​യ സ​ലീം മു​തു​മ്മ​ലി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹ​സ്ബു​ല്ല മ​ദാ​രി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    സി​ബി ചാ​ക്കോ, സാ​ജു കോ​ശി, നി​ർ​മ്മ​ൽ, ഫി​ലി​പ്പ്, സ​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​നു​ല​യ​രാ​ജ്, ഷാ​ജി, അ​ലി, അ​ജി​ത്ത്, മു​സ്ത​ഫ, സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജോ​സ​ഫ്, സു​ധീ​ർ, ഹ​രീ​ഷ്, സി​ബി തോ​മ​സ്, ജ​സീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ്രീ​ധ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​രും സ​മീ​ർ പ​ള്ളി​യ​മ്പി​ലും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsINCASaward distributiongulf news malayalam
    News Summary - Incas Sur Friendship Gathering and Award Distribution
    Similar News
    Next Story
    X