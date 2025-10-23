Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    23 Oct 2025 12:07 PM IST
    23 Oct 2025 12:07 PM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും നാ​ളെ

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും നാ​ളെ
    സൂ​ർ: ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് സൂ​ർ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. മി​ക​ച്ച ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള ഇ​ൻ​കാ​സ് സൂ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ സേ​ട്ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ സ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള കു​മ്പ​ള​ത്ത്, എ​ൻ.​ഒ. ഉ​മ്മ​ൻ, റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ്, സ​ജി​ദൗ​സേ​ഫ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​തോ​ട്ട്, റെ​യി​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജെ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ, സി.​എം. ന​ജീ​ബ്, സ​ലിം മു​തു​മേ​ൽ, അ​നി​ൽ ഉ​ഴ​മ​ല​യ്ക്ക​ൽ, വേ​ണു കാ​രേ​റ്റ്, മു​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹ​സ്ബു​ല്ല മ​ദാ​രി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ശ്രീ​ധ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബൈ​ജു കു​ന്ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും. സൂ​റി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

