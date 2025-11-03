ഇൻകാസ് സലാല രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
സലാല: ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി സലാലയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ എഴുപതിലധികം പേർ രക്തദാനം നിർവഹിച്ചു.
ഐ.എസ്.സി പ്രസിഡന്റ് രാകേഷ് കുമാർ ജാ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരികുമാർ ചേർത്തല അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. റസൽ മുഹമ്മദ്, ധന്യ ബിജു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വിജയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സിറാജ് സിദാൻ, ഈപ്പൻ പനക്കൽ, ഷിജു ജോർജ്, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ നേത്യതം നൽകി. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ നാൽപത്തിയൊന്നം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register