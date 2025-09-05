ഇൻകാസ് സലാല ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
സലാല: കെ.പി.സി.സി യുടെ ജി.സി.സി യിലെ പോഷക വിഭാഗമായ ഇൻകാസ് സലാലയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഒമാൻ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹരികുമാർ ചേർത്തല പ്രസിഡന്റും സലിം കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സി.പി.ബാബു കുറ്റ്യാടി എന്നിവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുമാണ്. വിജയകുമാരൻ ആണ് ട്രഷറർ. ദീപക് മോഹൻ ദാസിനെ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റും ഹരീഷ് കുമാർ, ഷിജു ജോർജ്, അജിത് മജീന്ദ്രൻ, ഈപ്പൻ പനക്കൽ, സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അജിതമണി, ധന്യ ബിജു എന്നിവർ വനിത സെക്രട്ടറിമാരാണ്. സെക്രട്ടറിമാരെയും ഒമാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും സലാല എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതായി ഒമാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠൻ കോതാട്ട് അറിയിച്ചു.
