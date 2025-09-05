Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:24 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല ഭാ​രവാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല ഭാ​രവാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: കെ.​പി.​സി.​സി യു​ടെ ജി.​സി.​സി യി​ലെ പോ​ഷ​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഒ​മാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഹ​രി​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​ലിം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സി.​പി.​ബാ​ബു കു​റ്റ്യാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​ണ്. വി​ജ​യ​കു​മാ​ര​ൻ ആ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. ദീ​പ​ക്‌ മോ​ഹ​ൻ ദാ​സി​നെ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഹ​രീ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, ഷി​ജു ജോ​ർ​ജ്‌, അ​ജി​ത്‌ മ​ജീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഈ​പ്പ​ൻ പ​ന​ക്ക​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ജി​ത​മ​ണി, ധ​ന്യ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ വ​നി​ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​ണ്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ​യും ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ലാ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​താ​ട്ട്‌ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsannouncessalalahINCAS
