Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:06 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത് : ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ ‘ഇ​ഴ’ സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​താ​വ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഒ​മാ​നി​ലെ ക​ല സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വി​നു​ള്ള പൂ​വ​ച്ച​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള കേ​ര​ള ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, അ​ഭി​ന​യ മി​ക​വി​ന് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​വാ​സി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നും, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​ന് സി​റാ​ജ് റേ​സ​യും ഇ​ഴ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ഹ​രാ​യി

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്

    മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ടി​ക്കു​ള്ള ജെ.​സി ഡാ​നി​യേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് നാ​യി​ക​യാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ര​ഹ​ന​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ജീ​വി​ത ഗ​ന്ധി​യാ​യ ഈ ​സി​നി​മ മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ജൂ​റി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ൽ നി​ർ​മാ​താ​വാ​യ ‘നെ​ക​ൽ’ എ​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യും അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ വ​ർ​ക്കിങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റെ​ജി കെ ​തോ​മ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മിക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്നും ഒ​രു വേ​റി​ട്ട മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ൽ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മെ​മെ​ന്റോ​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ തോ​ട്സ് ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വും സാ​മൂ​ഹിക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ എ​ൻ. ഒ. ​ഉ​മ്മ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ൻ​കാ​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. എം. ​കെ. പ്ര​സാ​ദ് ഇ​ഴ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്ക് പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​യ​ർ​പ്പും ഗ​ന്ധ​വും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധനും ഒ​മാ​നി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ള ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​രം കോ​ള​മി​സ്റ്റും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​മൂ​ല്യ​വും അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ല്ല സ​ന്ദേ​ശ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.​ഡോ.​ജെ ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ, ഷ​ക്കീ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ, മ​ധു, രാ​ജ​ൻ കൊ​ക്കു​രി, വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ത​ളി​യ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മാ​ത്യു മെ​ഴു​വേ​ലി, റി​സ്വി​ൻ ഹ​നീ​ഫ്, അ​ജോ ക​ട്ട​പ്പ​ന, ജാ​ഫ​ർ കാ​യം​കു​ളം , കി​ഫി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷൈ​നു മ​ന​ക്ക​ര,ബി​ന്ദു പാ​ല​ക്ക​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, വി​ജ​യ​ൻ തൃ​ശ്ശൂ​ർ, പ്രി​യ ഹ​രി​ലാ​ൽ, ജോ​ർ​ജ് വ​ർ​ഗീ​സ്, റെ​ജി എ​ബ്ര​ഹാം പു​ന​ലൂ​ർ, അ​നൂ​പ് നാ​രാ​യ​ൺ, ഹ​രി​ലാ​ൽ കൊ​ല്ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, ദി​നേ​ശ് ബ​ഹ്‌​ലാ, ഇ.​വി. പ്ര​ദീ​പ്, മോ​നി​ഷ് നി​സ്വ, മ​നോ​ജ്‌ കാ​യം​കു​ളം, ബാ​ബു തോ​മ​സ്, സ​ലിം റൂ​സൈ​ൽ,അ​ബ്ദു​ല്ല റൂ​സൈ​ൽ, ഹി​ലാ​ൽ, സ​നോ​ജ്, ഷാ​നു, ഡാ​നി​ഷ്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്,സ​ദ്ദാം, ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്,സ​ജി ടി ​കോ​ശി, വി​ജു മാ​ത്യു തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​തോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalamIncas Oman
    News Summary - Incas Oman welcomes the winner of the National Film Award
    Similar News
    Next Story
    X