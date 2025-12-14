Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ

    വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി കേ​ര​ള​ജ​ന​ത സ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് വി​ജ​യ​മെ​ന്നും ഇ​ത് പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി​യാ​ണ​ന്നും ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ​പ​ങ്ങും ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എം.​ജെ. സ​ലിം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി.​എം.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ബി​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, തോ​മ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ, ജി​നു ജോ​ൺ, ജോ​സ​ഫ് വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ൺ​സ​ൺ, ഒ.​കെ. ഷെ​മീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

