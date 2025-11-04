Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Nov 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 10:26 AM IST

    ഇൻകാസ് ഒമാൻ ബിദിയ്യ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ചു

    ഇൻകാസ് ഒമാൻ ബിദിയ്യ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിച്ചു
    ബി​ദി​യ്യ​യി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി

    അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നാ​ൽ​പ്പ​ത്തി ഒ​ന്നാം ച​ര​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ബി​ദി​യ്യ​യി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ​ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ പോ​ലെ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യ​വും ത​ന്റേ​ട​വു​മു​ള്ള ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ അ​ഭാ​വം രാ​ജ്യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ട​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ഒ.​ഐ.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ൻ​കാ​സ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ തോ​മ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൈപി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യപ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് എം.​ജെ. സ​ലിം പ​റ​ഞ്ഞു ഇ​ൻ​കാ​സ് ബി​ദി​യ്യ റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​കെ. ഷ​മിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​വി. പോ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Indira Gandhi Oman News gulf news malayalam Incas Oman
