Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:45 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും​

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും​
    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    നി​സ്‌​വ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് സൊ​സൈ​റ്റി(​ഇ​ൻ​കാ​സ്) നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും മ​ന ഗ്രീ​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് സീ​നി​യ​ർ നേ​താ​വും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ തോ​ട്ട്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എ​ൻ.​ഒ. ഉ​മ്മ​ൻ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​തീ​ഷ് നൂ​റ​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ പ​ള്ളി​ക്ക​ൻ, ബി​നോ​ജ്, രാ​ജേ​ഷ് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, സൈ​ജു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജോ​ഷ്വാ, ജോ​ൺ, വി​ജോ കെ ​ജോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ് ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വ​ർ​ഗീ​സ് സേ​വി​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ളീ​യ പാ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ വ​സ്ത്രം അ​ണി​ഞ്ഞ് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും എ​ത്തി​യ​ത് നാ​ട്ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ല​രെ​യും എ​ത്തി​ച്ചു. പാ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടും കൂ​ടി മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു. തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, വി​വി​ധ നി​ർ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, പു​ല്ലാ​ങ്കു​ഴ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​സ്‌​വാ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​നു​ഭ​വം ആ​യി. നാ​സ​ർ ആ​ലു​വ, ജോ​യ​ൽ, ബി​നി മേ​രി, പ്രി​യ മോ​നി​ഷ്, ദീ​പ തു​ള​സി, പ്രെ​റ്റി ജോ​യ​ൽ, ബി​ന്ദു രാ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ, സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് തോ​മ​സ്, ജി​ബി​ൻ ക​ട​വി​ൽ, മാ​ത്യു, വ​ജീ​ഷ് ക​ക്കാ​ട്ട്, ഐ​സ​ക്, ജോ​ജി, വി​നോ​ദ് പ​രി​യാ​പു​രം, ദാ​സ് തി​രൂ​ർ, ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ്, സാ​ജ​ൻ, ജെ​റി​ൻ, ഗോ​ഡ്ലി, ജി​ബി, അ​ലീ​ന പ്ര​കാ​ശ്, ഷീ​ജ, ആ​ഷ, അ​നു, ജാ​സ്മി​ൻ, ജെ​സ്‌​ന ബി​നോ​ജ്, ടി​ജി, ആ​തി​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    onam celebration, INCAS, family gathering
    X