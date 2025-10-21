Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:55 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യോ​ടെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ

    കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യോ​ടെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ
    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘മാ​വേ​ലി വീ​ട് 2025’ പ്രൗ​ഢ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ര​ൺ​വീ​ർ സി​ങ് ചൗ​ഹ​ൻ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ മെം​ബ​ർ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​ജി​ത മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വാ​തി​ര, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, പാ​ട്ട്, വി​വി​ധ​യി​നം ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ​തേ​ത​ര സ​ന്ദേ​ശം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ജെ​ന്ന വി​പി​ൻ, ആ​ന്റോ ബി​ജു​വി​നെ​യും മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ര​ജ​നി, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​ജി​ത മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ​യെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വും ചാ​ല​ക്കു​ടി എം.​പി​യു​മാ​യ ബെ​ന്നി ബെ​ഹ​നാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​യ് മാ​ത്യു തു​മ്പു​ങ്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ബ ജോ​യ് കാ​നം ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി-​ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വു​മാ​യ സി​ദ്ധി​ക്ക് ഹ​സ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ജി​ജോ ക​ട​ന്തോ​ട്ടു, സ​തീ​ഷ് പ​ട്ടു​വം, നി​ധീ​ഷ് മാ​ണി, ജോ​ളി നി​സ്‍വ ഇ​ൻ​കാ​സ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​രു​ൺ ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷീ​ജ ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള, ദീ​പു, മ​ണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ല​നീ​ഷ്, വി​പി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​ബി​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷി​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ നി​സ്വാ ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Incas Niswa celebrates Onam with Kerala spirit
