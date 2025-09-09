Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 10:43 AM IST

    തി​രു​വോ​ണം ക​ള​റാ​ക്കി ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര

    തി​രു​വോ​ണം ക​ള​റാ​ക്കി ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര
    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ാഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്ര: ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ല്‍ ‘ഇ​ബ്ര പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി. ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ ഭം​ഗി​യാ​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വേ​ദി​യി​ല്‍ താ​ള​വും താ​ള​പ്പ​കി​ട്ടും ന​ല്‍കി. ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ര്‍മ്മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ള്‍, ഓ​ണം ക്വി​സ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. നാ​ട​ന്‍ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ബ്ര​യി​ലെ​യും ബി​ദി​യ​യി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഓ​ര്‍മ്മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​മാ​യി മാ​റി. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ളെ​യും ഏ​കാ​ന്ത​ത​യെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന്, ‘ഓ​ണം മ​ല​യാ​ളി​യെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​ണ്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ വേ​ള​യി​ലും തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ഇ​ബ്ര പൊ​ന്നോ​ണം 2025 പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ര​ജീ​ഷ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ന​യിം, ജോ​മോ​ന്‍, ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര പ്രെ​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി കോ​മ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ല്‍ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷാ​ന​വാ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സോ​ജി ജോ​സ​ഫ്, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ടി​മാ​രാ​യ സൈ​മ​ണ്‍ കൊ​ര​ട്ടി, ബി​നോ​ജ്, ഇ​ന്‍കാ​സ് ഇ​ബ്ര എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ലി​ജോ, സ​ജീ​വ്, റ​ബീ​യ, ജോ​യ്‌​സ​ണ്‍, ടോം, ​ജി​നോ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. കു​മാ​രി ജെ​നെ​റ്റ് റോ​സ് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.

