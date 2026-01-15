Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:39 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ ക്രി​സ്മ​സ്- പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    നി​സ്‍വ: ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​സ്‌​വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ജു മാ​ത്യു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ടും നൃ​ത്ത​വും വേ​ദി​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​മ​ധു​രം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പു ആ​ർ. പി​ള്ള, ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ ജോ​ൺ, ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള, വി​പി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​ബി​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷി​ബു, ഷാ​ന​വാ​സ്, മ​ണി ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ഡോ. ​മു​നീ​ർ, ഡോ. ​രാ​ഖി, ഡോ. ​വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ബാ​ല​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നി​സ്‌​വ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ശ​ര​വ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ൺ ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Christmasnew yearOman NewsINCAS
    News Summary - Incas Christmas - New Year's Eve
    Similar News
    Next Story
    X