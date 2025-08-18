Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇൻകാസ് ഒമാൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:21 AM IST

    ഇൻകാസ് ഒമാൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇൻകാസ് ഒമാൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ അ​ഹിം​സ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​വ്യാ​പ്തി​ക​ളോ​ടും കൂ​ടി എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ​രേ​പോ​ലെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​യ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന്ധി​ജി​യും നെ​ഹ്റു​വും മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ചി​ന്ത​യും ദേ​ശീ​യ​ത​യും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കു കൈ​മാ​റേ​ണ്ട വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ധീ​ഷ് മാ​ണി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജോ ക​ട​ന്തോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​തീ​ഷ് പ​ട്ടു​വം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹം​സ അ​ത്തോ​ളി, മോ​ഹ​ൻ പു​തു​ശ്ശേ​രി, മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ക​ണ്ട​ൻ, സ​ജി ഏ​നാ​ത്ത്, സ​ന്ദീ​പ് സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence DayINCAScelebratedOman
    News Summary - Incas celebrated Oman Independence Day
    Similar News
    Next Story
    X