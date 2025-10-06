Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:18 PM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി
    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഇ​ൻ​കാ​സ്‌ സ​ലാ ​ല​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. എ​ലൈ​റ്റ്‌ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​ജി മാ​സ്റ്റ​ർ ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ചി​ന്ത​യി​ൽ അ​ഹിം​സ എ​ന്നാ​ൽ പ​ര​മ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്, സ്വ​ന്തം ശ​ത്രു​വി​നോ​ട് പോ​ലും ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ചി​ന്ത കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം ഗൃ​ഹ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യം എ​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ന്നും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ നാ​മോ​രോ​രു​ത്ത​രും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മ​ലി​ന് ബാ​ബു കു​റ്റ്യാ​ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ഹാ​ജി, കെ.​എ​സ്.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​സ​ഫ്, ഈ​പ്പ​ൻ പ​ന​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

