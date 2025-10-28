Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Oct 2025 12:53 PM IST
    28 Oct 2025 12:53 PM IST

    വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​സി​മ മേ​ഖ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​സി​മ മേ​ഖ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റൂ​വി, മ​ത്ര, വാ​ദി ക​ബീ​ർ, വാ​ദി അ​താ​യി, അ​മ​റാ​ത്, ബൗ​ഷ​ർ, അ​ൽ​കൈ​ർ, ഗാ​ല, മി​സ്‌​വാ, അ​സാ​യ്‌​ബ, റു​സെ​യ്ൽ, സീ​ബ് എ​ന്നീ ഏ​രി​യ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​സി​മ മേ​ഖ​ല എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കും. പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​നം, പ്ര​ബ​ന്ധം, അ​റ​ബി​ക്-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ +968 99358246 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    ബൗ​ഷ​ർ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ത​ഹി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​സി​മ മേ​ഖ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​സ്ലം ത​ല​ശ്ശേ​രി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ക്കി​ർ ഫൈ​സി​ക്കു ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല യ​മാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു, ശാ​ക്കി​ർ ഫൈ​സി, ഷു​ഹൈ​ബ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ജ​മാ​ൽ ഹ​മ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ക്ക​രി​യ ഹാ​ജി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

