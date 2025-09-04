Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Sept 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 10:27 AM IST

    ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണം; ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി

    ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണം; ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി
    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്തദാ​ന ക്യാ​മ്പിൽ പ​െ​ങ്കടുത്തവർ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ര്‍ഥം ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബൗ​ഷ​ര്‍ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി/​ഇ​ന്‍കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള, ഇ​ന്റ​ര്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ തോ​ട്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ​ന്‍.​ഒ. ഉ​മ്മ​ന്‍, സ​ജി ഔ​സേ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്‍കാ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്‍ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ​ന്‍ ചാ​ണ്ടി​യു​ടേ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ദ​ര​വാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ പ​ക​രു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​നം പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നും ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഒ​മാ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍ കോ​തോ​ട്ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ലീം മു​തു​വ​മ്മേ​ല്‍, അ​ജോ ക​ട്ട​പ്പ​ന, റെ​ജി എ​ബ്ര​ഹാം, കി​ഫി​ല്‍ ഇ​ക്ബാ​ല്‍, ജാ​ഫ​ര്‍ കാ​യം​കു​ളം, മാ​ത്യു മെ​ഴു​വേ​ലി, വി​ജ​യ​ന്‍ തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍, രാ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി.

    ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ തോ​മ​സ് മാ​ത്യു​വി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    oomen chandy blood donation Oman
    News Summary - In memory of oommen Chandy; Incas Oman organized blood donation
