Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:37 PM IST

    ​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീയുടെ ഓർമക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീയുടെ ഓർമക്ക്...
    cancel

    ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു​പാ​ട് മ​ധു​ര​ക​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വ​ലി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ ചെ​റി​യ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു വ​ലി​യ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ മ​ധു​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​തെ മ​ന​സ്സി​ൽ ത​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കും. അ​ന്നും ഇ​ന്നും ഇ​ട​വ​ക പ​ള്ളി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ. പ​ള്ളി​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ർ​ണ തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ​ള്ളി മു​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​വി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ന്നി​മ​റ​യു​ന്ന ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തൂ​ക്കു​ന്ന​തും മ​ന​സ്സി​ൽ ത​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. മാ​വി​ൽ ക​യ​റു​ക എ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ വ​ലി​യൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. മാ​വു മു​ഴു​വ​നും നീ​റു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു കൂ​ടാ​ര​മാ​ണ്. ആ ​നീ​റു​ക​ളെ ഒ​ക്കെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​ക്കെ ചെ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങു ദൂ​രെ​നി​ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ഴേ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കാ​ണ​ത്ത​ക്ക വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തു​ത​ന്നെ സ്റ്റാ​ർ തൂ​ക്കി​യി​ടു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​റി​ന്റെ ത​ണു​പ്പി​ൽ ചെ​റി​യ വ​ഴു​വ​ഴു​പ്പു​ള്ള പ​ള്ളി​യു​ടെ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ ഓ​ടു​ക​ളി​ൽ ച​വി​ട്ടി വേ​ണം അ​വി​ടെ ക​യ​റാ​ൻ . അ​ങ്ങ​നെ അ​ങ്ങ​നെ ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ വി​വി​ധ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്ന​ത്തെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പോ​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​ർ​മി​ത ട്രീ​ക​ളോ​ട് അ​ത്ര മ​തി​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് നാ​ട്ടി​ലെ പൈ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​ഖ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ പ​തി​വ്. ആ ​വ​ർ​ഷ​വും പൈ​ൻ മ​രം കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ട്രീ ​ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് മ​രം വ​ള​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന്. അ​വി​ടെ പോ​യി അ​ത് ചോ​ദി​ച്ചു വെ​ട്ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രാം എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്നു. അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് മ​രം ,ന​ല്ല പ​ച്ച നി​റ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ങി​യ ഇ​ല​ക​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ ഒ​രു മ​രം. എ​ത്ര​യോ നാ​ളു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ത് വ​ള​ർ​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ അ​മ്മ​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു ഇ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പൊ​യ്ക്കോ​ട്ടേ എ​ന്ന്. അ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു അ​ത് പ​റ്റി​ല്ല, എ​റെ നാ​ളു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​താ​ണ്. ആ ​മ​രം കി​ട്ടാ​ൻ ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യു​മി​ല്ല എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഞാ​ൻ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല അ​മ്മ വെ​ട്ടി​യാ​ലും അ​ത് വീ​ണ്ടും കി​ളി​ർ​ത്തു​വ​രും. പി​ന്നെ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ കു​റെ​നേ​രം ഇ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി അ​വ​സാ​നം ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ത് മു​റി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് പോ​യി ന​ല്ല മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ക്രി​സ്തു​മ​സ് ട്രീ ​പ​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി . അ​ങ്ങ​നെ ആ ​മ​രം കൊ​ണ്ട് പ​ള്ളി​യി​ൽ ആ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ വീ​ണ്ടും കി​ളി​ർ​ക്കും എ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ ആ ​ക്രി​സ്മ​സ് മ​ര​ത്തി​ന്റെ കു​റ്റി 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷ​വും ഇ​ന്നും അ​വി​ടെ നി​ൽ​പു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും ആ ​കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ന്റെ അ​മ്മ പ​റ​യും, നീ ​കി​ളി​ർ​ക്കും എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മ​ര​ത്തി​ന്റെ കു​റ്റി അ​വി​ടെ നി​ൽ​പു​ണ്ട് അ​തും​കൂ​ടെ ഒ​ന്ന് നോ​ക്കി​യി​ട്ടു പോ​കാ​ൻ. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​കാ​ണു​മ്പോ​ഴു​ള്ള എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നും ത​ങ്ങി നി​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ത് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ആ ​അ​മ്മ​യു​ടെ നോ​ട്ട​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ അ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രാ​യി​രം വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്നും ന​മു​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്‍മ​ക​ളൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് നാം ​ആ​ലോ​ചി​ക്ക​ണം. ഇ​ന്നും ഇ​ട​വ​ക​ക​ളി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്ത​സ്‍ലു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsChristmas treechristmas memoriesgulf news malayalam
    News Summary - In memory of a Christmas tree.
    Similar News
    Next Story
    X