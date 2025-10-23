Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 1:47 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ; യ​ഥാ​ർ​ഥ ന​വ കേ​ര​ള ശി​ൽ​പി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ; യ​ഥാ​ർ​ഥ ന​വ കേ​ര​ള ശി​ൽ​പി​ക​ൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ നോവും പേറി​ പ്രവാസികൾ നൽകിയ അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമാണ് യഥാർഥത്തിൽ പുതിയ കേരളം എന്നത്

    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പും ന​ർ​മ​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​മ്മെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് എ​സ്.​കെ. പൊ​റ്റെ​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്ന മ​ഹാ​നാ​യ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നും സ​ഞ്ചാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​റി​യി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​മു​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ഴു​പ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്കി​ന്റെ ആ​ഴം വ​ർ​ധി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ല​ക്കാ​ത്ത​പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി അ​ത് തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യു​ടെ ച​രി​ത്രം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​റെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​രു​തി​ജ​യി​ച്ച കു​റെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും എ​ന്നാ​ൽ കു​റ​ച്ചാ​ണെ​ങ്കി​ലും കാ​ലി​ട​റി വീ​ണു പോ​യ​വ​രു​ടെ​യും മ​ണ​ൽ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ എ​ഴു​തി​ത്തീ​രാ​ത്ത ക​വി​ത പോ​ലെ ജ്വ​ലി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്നും. ആ​ധു​നി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മി​തി​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ത്തെ എ​ടു​ത്തു പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ചി​ല കോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​വ​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​തം, സാം​സ്കാ​രി​കം, ക​ല ഇ​തി​ലൊ​ക്കെ​യും പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​ൽ​കി എ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​രാ​റു​ണ്ട്. നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ തു​ച്ഛ​മാ​ണു​താ​നും. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ല്ലാം അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നോ​വും പേ​റി​​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​വ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ കേ​ര​ളം എ​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യു​ടെ ഏ​താ​ണ്ട് മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗം കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജീ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ന​മ്മോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യെ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും സാ​ധ്യ​വു​മ​ല്ല. ഇ​തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട​റ്റം കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ത്ര​പ്പാ​ടി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന പ​ല​തി​നെ​യും ത്യ​ജി​ച്ച് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​ന​ൽ​കാ​ൻ നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടു​ന്ന ഇ​വ​ര​ല്ലാ​തെ മ​റ്റാ​രാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ന​വ​കേ​ര​ള ശി​ൽ​പി​ക​ൾ? പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ദൈ​നം ദി​ന​മെ​ന്നോ​ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നാം ​കാ​ണു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​നു​പാ​തം വ​ള​രെ​യ​ധി​ക​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ത​തു​കാ​ല​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​ത്ത​ന്നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്; വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും. ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ധ​ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ല പ്ര​വാ​സ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വും എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ മു​ഖം​തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ത്ര​ത​ന്നെ പ​രി​മി​ത​മാ​യാ​ലും ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കും എ​ന്ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട. നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ വി​പു​ല​മാ​ക്കി എ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി 1996ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ നോ​ർ​ക്ക അ​തി​ന്റെ ക​ർ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റെ ദൂ​രം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും നോ​ർ​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​മ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യം, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​പു​ല​മാ​ക്കി​യ​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ മു​റ​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​ദ്ധ​തി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട സം​രം​ഭ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലേ​ക്ക് ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ട്ടെ: കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കു ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ 35നും 55 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം താ​ര​ത​മ്യേ​ന കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ചി​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ഉ​ചി​ത​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വി​ല​യി​ലു​ള്ള ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​തെ​പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. തു​ച്ഛ​മാ​യ ശ​മ്പ​ളം പ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സ​ന്തോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക്ക് ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജീ​വി​ത​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും ചു​വ​ന്ന നാ​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥാ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​വ​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ പ​തി​യേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന പോ​രാ​യ്മ​യി​ലൊ​ന്നാ​ണ് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം എ​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും അ​തി​ന്റെ വേ​ർ​തി​രി​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മാ​യ ഒ​രു ക​ർ​മ​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഡേ​റ്റ​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​പോ​കും എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നു​ത​ന്നെ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് ജോ​ലി​യാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​യ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി പ​ക​രാ​നു​മു​ള്ള വോ​ട്ടി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​കൂ​ടി ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഇ​വ​യൊ​ക്കെ സാ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ന്നു.

