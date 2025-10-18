Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:46 AM IST

    പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റൂ​വി നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ​പ്ര​ത്യേ​ക

    കൗ​ണ്ട​ർ -അ​ൻ​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി


    വീ​ടു​ക​ളി​ലും താ​മ​സ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ല​ങ്കാ​ര വി​ള​ക്കു​ക​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദീ​പാ​വ​ലി​യെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ പ്ര​ാധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദീ​പാ​വ​ലി കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ന​വാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന ശ്രീ​രാ​മ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യാ​ണ് ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഐ​തിഹ്യം. വീ​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ച്ചും മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​മാ​ണ് ശ്രീ​രാ​മ​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം. ഇ​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​ണ് വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചും ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യു​ം ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​റെ പ്ര​ാധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം. വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും അ​ല​ങ്കാ​ര വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ദീ​പാ​വ​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പൂ​ജ​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ധ​ന്തേ​രാ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാം ദീ​പാ​വ​ലി ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഈ ​ദി​വ​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പു​തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ഐ​ശ്വ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും ഈ ​ദി​വ​സം സ്വ​ർ​ണ​മോ പു​തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളോ വാ​ങ്ങു​ന്നു.

    ഇ​ത് കാ​ര​ണം ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് എ​ല്ലാ ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളും വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ​ല ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദീ​പാ​വ​ലി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെത്തി​യി​രു​ന്നു. മെ​ഴു​കു​തി​രി ദീ​പ​ങ്ങ​ളും ദി​യ​ക​ളും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ്. ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ധു​രപ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളുണ്ടാ​ക്ക​ലും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ലു​മാ​ണ് ദീ​പാ​വ​ലി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളുണ്ടാ​വും. ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ണ്.

    ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​മു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ബേ​ക്ക​റി​ക​ളി​ലും ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റും വ​മ്പ​ർ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റും പ്ര​ത്യേ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

