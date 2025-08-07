Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തെ​ക്ക​ന്‍ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ര്‍.​ഒ.​പി) അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ക​ഞ്ചാ​വ്, ഹ​ഷീ​ഷ്, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ കോ​മ്പാ​റ്റി​ങ് നാ​ർകോ​ട്ടി​ക് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ന്‍സ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രുക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:immigrantsGulf Newsdrug possessionarrested
    News Summary - Immigrants arrested for drug possession
