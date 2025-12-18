Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല വ​നി​ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:47 AM IST

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം; ഫ​സ്‌​ന അ​ന​സ്‌ പ്ര​സി., മ​ദീ​ഹ സെ​ക്ര.

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം; ഫ​സ്‌​ന അ​ന​സ്‌ പ്ര​സി., മ​ദീ​ഹ സെ​ക്ര.
    cancel
    camera_alt

    ഫ​സ്ന അ​ന​സ്, മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ്, നി​ഷ സാ​ബു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഫ​സ്‌​ന ടീ​ച്ച​ർ (പ്ര​സി.), മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ്‌ (സെ​ക്ര), റ​ജീ​ന (വൈ​സ്‌ പ്ര​സി), നി​ഷ സാ​ബു (ജോ.​സെ​ക്ര).

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ​യും യൂ​നി​റ്റ്‌ ഭാ​ര​വ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഐ.​എം.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewssalalaOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - IMI Salalah Women's Department; Fasna Anas Pres., Madiha Sec.
    Similar News
    Next Story
    X