Madhyamam
    Oman
    Posted On
    7 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:15 AM IST

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല ടീ​ൻ​സ് സം​ഗ​മം

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല ടീ​ൻ​സ് സം​ഗ​മം
    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീ​ൻ​സ് സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സ​ലാ​ല ടീ​നേ​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘വ​ൺ ഡേ- ​ബി​ഗ് വേ’ ​എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഏ​ക​ദി​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദാ​രീ​സി​ലെ അ​ൽ​നൈ​റൂ​സ് ഫാം​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​മു​ഖ ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ഖ്റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ജീ​ബ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    ഐ.​എം.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടീ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഹ​നാ​സ് മു​സ​മ്മി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ഗ​ർ അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ജ്ന അ​ബ്ദു​ല്ല, ആ​യി​ഷ അ​ൻ​സാ​ർ, ഹു​സ്നി സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

