    Oman
    17 Dec 2025 8:30 AM IST
    17 Dec 2025 8:30 AM IST

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല: കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്‌​റ്റ​ർ പ്ര​സി., ജെ. ​സാ​ബു​ഖാ​ൻ ജ​ന.​സെ​ക്ര

    കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്‌​റ്റ​ർ, ജെ. ​സാ​ബു​ഖാ​ൻ, കെ.​പി.

    അ​ർ​ഷ​ദ്‌, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ

    സ​ലാ​ല: ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്‌​റ്റ​ർ വീ​ണ്ടും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ബു​ഖാ​ൻ ജെ. ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. കെ.​പി. അ​ർ​ഷ​ദാ​ണ് ഫൈ​നാ​ൻ​സ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി . ജി.​സ​ലിം സേ​ട്ട്‌ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ കെ.​എം.​ഹാ​ഷിം, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ദി​ഖ്‌, മു​സ്അ​ബ് ജ​മാ​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ വേ​ളം, സ​ജീ​ബ്‌ ജ​ലാ​ൽ, കെ. ​സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫ​ഹീം മ​ങ്ക​ട, ഫ​സ്‌​ന അ​ന​സ്‌, റ​ജീ​ന, മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ്, ത​സ്‌​റീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ​യും, ഏ​രി​യ, യൂ​നി​റ്റ്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ടി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വേ​ളം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

