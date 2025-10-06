Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല കു​ടും​ബ​ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല കു​ടും​ബ​ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    സ​ലാ​ല: ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ലൈ​ഫ് ട്രൈ​ന​റും ഇ​ഖ്റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി ത​ല​വ​നു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ​ര​സ്പ​ര മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ​യും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് കു​ടും​ബ ബ​ന്ധം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യെ​ന്ന് കെ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ന്നെ പോ​ലെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും വി​കാ​ര​വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് ത​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്നും അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദാ​മ്പ​ത്യ ജീ​വി​തം ഇ​മ്പ​മു​ള്ള​താ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ർ​ഷ​ദ് കെ.​പി, മു​സാ​ബ് ജ​മാ​ൽ, ഫ​സ്ന അ​ന​സ്, മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബു ഖാ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

