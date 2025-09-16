Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:48 AM IST

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യി​ൽ മീ​ലാ​ദ്-​ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യി​ൽ മീ​ലാ​ദ്-​ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ്-​ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല​യി​ൽ മീ​ലാ​ദ്-​ഓ​ണം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ.​നി​സ്താ​ർ, ഡോ. ​ഹൃ​ദ്യ എ​സ്. മേ​നോ​ൻ, എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ള​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വെ​റു​പ്പി​ന്റെ വി​ത്തു​ക​ൾ വി​ത​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വമാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മ​ദീ​ന​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ നീ​തി​യി​ല​ധി​ഷ്ടി​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ര​മ​വും മ​നു​ഷ്യ​രെ​ല്ലാ​വ​രു​മൊ​ന്നു​പോ​ലെ എ​ന്ന മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ പൗ​രാ​ണി​ക കേ​ര​ളീ​യ സ​ങ്ക​ൽ​പ​വും ത​മ്മി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളേ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് സ​മാ​പ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ഫ സാ​ദി​ഖി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ആ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി. ​സ​ലീം സേ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​സ്ന അ​ന​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി.​അ​യ്യൂ​ബ്, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ വേ​ളം, മ​ദീ​ഹ ഹാ​രി​സ്, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamsalalahfriendshipmilad dayIMI
    News Summary - IMI organizes Milad-Onam friendship gathering in Salalah
    Similar News
    Next Story
    X