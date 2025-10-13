Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    13 Oct 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 10:53 AM IST

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ ഇ​മാം അ​സ്സാ​ൻ ബി​ൻഖൈ​സ് മ​സ്ജി​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ ഇ​മാം അ​സ്സാ​ൻ ബി​ൻഖൈ​സ് മ​സ്ജി​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റു​സ്താ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഇ​മാം അ​സ്സാ​ൻ ബി​ൻ ഖൈ​സ് മ​സ്ജി​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു.

    ഔ​ഖാ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ അ​ൽ മാ​മാ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​സ്ജി​ദ് തു​റ​ന്ന​ത്. മ​ത​പ​ര​വും വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ​പ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് പ​ള്ളി. ഏ​ക​ദേ​ശം 3500 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 10,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ആ​ന്ത​രി​ക, ബാ​ഹ്യ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1000 ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തേ​സ​മ​യം വ​നി​ത പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഹാ​ളി​ൽ 150 ​പേ​ർ​ക്കും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    4,00,000 റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് മ​സ്ജി​ദ് ഒ​ര​ു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും മ​ത​പ​ര​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ റ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ലൈ​ബ്ര​റി, മീ​റ്റി​ങ്-​ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ, ഒ​രു അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ്, ഇ​മാ​മി​നും പ​രി​ചാ​ര​ക​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മു​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ട മ​തി​ലി​നാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് പ​ള്ളി.

