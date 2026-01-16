Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 12:22 PM IST

    ഇലാൻ ഷഫീഖിനെ മത്ര കെ.എം.സി.സി അനുമോദിച്ചു

    ഇലാൻ ഷഫീഖിനെ മത്ര കെ.എം.സി.സി അനുമോദിച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജേ​താ​വാ​യ ഇ​ലാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖി​ന് മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മാ​ഷ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സ്‌കൂൾ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജേതാവായ ഇലാൻ ഷഫീഖിനെ മത്ര കെ.എം.സി.സി അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹോപഹാരം പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മാഷ് കൈമാറി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോഷർ സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ഷഫീഖ് -നജീഷ ദമ്പതികളുടെ മകനുമാണ് ഇലാൻ. മത്ര കെ.എം.സി.സി നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    അസം ഗുവാഹതിയിലെ സറുസാജൈ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 27 മുതൽ 31വരെ നടന്ന 14ാമത് ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സ്‌കൂൾ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ -ഒമ്പത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇലാന്റെ നേട്ടം. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചും രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ സമനില പാലിച്ചും ആകെ എട്ട് പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ഇലാൻ ചാമ്പ്യനായത്. ഒമാനിൽനിന്നും ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദ്യാർഥി ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത്.

    TAGS:Omanfelicitatedmatra kmcc
    News Summary - Ilan Shafiq felicitated by Matra KMCC
