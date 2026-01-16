ഇലാൻ ഷഫീഖിനെ മത്ര കെ.എം.സി.സി അനുമോദിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സ്കൂൾ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജേതാവായ ഇലാൻ ഷഫീഖിനെ മത്ര കെ.എം.സി.സി അനുമോദിച്ചു. സ്നേഹോപഹാരം പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മാഷ് കൈമാറി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോഷർ സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ഷഫീഖ് -നജീഷ ദമ്പതികളുടെ മകനുമാണ് ഇലാൻ. മത്ര കെ.എം.സി.സി നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
അസം ഗുവാഹതിയിലെ സറുസാജൈ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 27 മുതൽ 31വരെ നടന്ന 14ാമത് ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സ്കൂൾ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ -ഒമ്പത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇലാന്റെ നേട്ടം. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചും രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ സമനില പാലിച്ചും ആകെ എട്ട് പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ഇലാൻ ചാമ്പ്യനായത്. ഒമാനിൽനിന്നും ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദ്യാർഥി ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത്.
