Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഇലല്‍ ഹബീബ്'’ മീലാദ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:40 PM IST

    ‘ഇലല്‍ ഹബീബ്'’ മീലാദ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് 29ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഇലല്‍ ഹബീബ്’ മീലാദ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് 29ന്
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​ല്‍ ഹു​ദ ഗു​ബ്ര​യു​ടെ​യും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബൗ​ഷ​ര്‍, അ​സൈ​ബ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ‘ഇ​ല​ല്‍ ഹ​ബീ​ബ്’ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ബൗ​ഷ​റി​ലെ ഒ​മാ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    മ​ദ്ഹ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ആ​ര്‍ട്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റ്, ദ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം, സ്‌​കൗ​ട്ട്, മ​ദ്ഹ് ഈ​വ്, ന​ഷീ​ദ, ഖ​വാ​ലി, ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ സ​മ്മി​റ്റ്, ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ പ്രോ​ഗ്രാം, കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്, അ​വാ​ര്‍ഡ് ദാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​ദ്‌​റ​സ സ്വ​ദ​ര്‍ മു​അ​ല്ലിം ഉ​സ്മാ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. നൗ​ഫ​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി ക​ള​സ മ​ദ്ഹു​ര്‍റ​സൂ​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ്, മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ള്‍, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ഹാ​ദി​യ ഫെ​സ്റ്റ്, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsMilad ConferenceOman
    News Summary - ilal habeeb milad conference
    Similar News
    Next Story
    X