പു​തു​താ​യി ലൈ​സ​ൻ​സ്​ എ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ​ (ടെ​മ്പ​റ​റി) ബ്ലാ​ക്ക്​ ​​പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ (ഗ​താ​ഗ​ത ലം​ഘ​നം) 12ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ​റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തു​ക്ക​ൽ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക്​ ​​പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ 10ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും റ​ദ്ദാ​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റി​ൽ ആ​റി​ൽ ക​വി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, കാ​റ്റ​ഗ​റി അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ട്രാ​ഫി​ക് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ഴി​നും 12നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നി​ശ്ചി​ത ഫീ​സ്​ ന​ൽ​കി ടെ​മ്പ​റ​റി ലൈ​സ​ൻ​സ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു ത​വ​ണ മാ​ത്രം പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ ആ​ർ.​ഒ.​പി ലൈ​സ​ൻ​സ് (ടെ​മ്പ​റ​റി)​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പി​ന്നീ​ട്​ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

If the black points exceed 12, the temporary license will be cancelled