Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:03 PM IST

    ഐ.സി.എഫ് ഇടപെടല്‍; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    ഐ.സി.എഫ് ഇടപെടല്‍; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ജ​അ​ലാ​നി​ല്‍ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ജ​യാ​ന​ന്ദ​ന്റെ (59) മൃ​ത​ദേ​ഹം ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ പ്ര​യ​ത്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ര്‍ലി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് അ​മാ​നി ത​ട്ടു​മ്മ​ല്‍, ജി​ല്ല സാ​ന്ത്വ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ക​ക്കാ​ട്, സാ​ന്ത്വ​നം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സോ​ണ്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​രീ​ഫ് പ​രി​യാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ശേ​ഷം ജ​യാ​ന​ന്ദ​ന്റെ വ​സ​തി​യാ​യ പ​രി​യാ​രം ക​പ്പ​ണ​ത​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. വ​ന്‍ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsdeadbodyicf
    X