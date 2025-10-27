Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഐ.സി.എഫ് ഹിജ്റ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 11:13 AM IST

    ഐ.സി.എഫ് ഹിജ്റ എക്സ്​പെഡിഷൻ ഇന്ന് സലാലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.എഫ് ഹിജ്റ എക്സ്​പെഡിഷൻ ഇന്ന് സലാലയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    സലാല : ഐ സി എഫ്, ആര്‍.എസ്.സി, കെ.സി.എഫ് എന്നീ സംഘടനകള്‍ സംയുക്തമാഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിജ്റ എക്‌സ്‌പെഡിഷന്‍ തിങ്കളാഴ്ച സലാലയിൽ നടക്കും. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവമായ ഹിജ്റ യാത്രയുടെ വഴികളിലൂടെയുള്ള പഠന പര്യവേക്ഷണ യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യാവതരണമാണ് പരിപാടി.

    തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതിന് ഹംദാന്‍ പ്ലാസയില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഡോ. ഫാറൂഖ് നഈമി അല്‍ ബുഖാരി നയിക്കും. മുഹമ്മദ് നബി ഹിജ്റ പോയ വഴികളിലൂടെ മക്കയില്‍ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് അറബ് ഗവേഷകരോടൊപ്പം ഫാറൂഖ് നഈമി നടത്തിയ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമാണ് ഹിജറ അന്വേഷണ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുക. മൂന്ന് മണിക്കൂ റോളം നീളുന്ന പരിപാടിയില്‍ പ്രമുഖര്‍ സംബന്ധിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salalahexpeditionicfgulfnewsOman
    News Summary - ICF Hijra Expedition in Salalah today
    Similar News
    Next Story
    X