    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 7:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:50 PM IST

    ഇബ്രി മലയാളി അസോ. ക്രിസ്മസ് -പുതുവൽസര ആഘോഷം

    ഇബ്രി വുമൺസ് ഹാളിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്
    ഇബ്രി മലയാളി അസോ. ക്രിസ്മസ് -പുതുവൽസര ആഘോഷം
    ഇബ്രി: ഇബ്രി മലയാളി അസോസിയേഷൻ (ഇമ) സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് -ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾ ഇബ്രി വുമൺസ് ഹാളിൽ വർണാഭമായി നടന്നു. ഇമയുടെ രക്ഷാധികാരി ഡോ. ഉഷാറാണി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ഹസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ഇബ്രിയിലെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും കുടുംബസമേതം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. മാർഗംകളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, ഗാനാലാപനം, കായിക മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകർന്നു.

    ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മലയാളികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയായ ഇമ, കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും നാടിന്റെ ഓർമ്മകളും പുതുക്കിപ്പകർന്നുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. തനതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് -ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട മുഖം നൽകി.

    പരിപാടികൾക്ക് ആർട്സ് കൺവീനർമാരായ അപർണ, അരുൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സ്പോർട്സ് കൺവീനർമാരായ നിതിൻ, ജോസഫ് എന്നിവർ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. പ്രിയ പ്രഭ അവതാരകയായി. സെക്രട്ടറി വത്സ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    TAGS:omannewsibriOman
    News Summary - Ibri Malayali Assossiation organised Christmas-New Year celebration
