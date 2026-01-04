Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Jan 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 2:17 PM IST

    ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ. ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ. ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ് -ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്രി: ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​മ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ് -ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ബ്രി വു​മ​ൺ​സ് ഹാ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഇ​മ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഉ​ഷാ​റാ​ണി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ഹ​സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ബ്രി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ർ​ഗം​ക​ളി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചാ​രു​ത പ​ക​ർ​ന്നു.

    ജാ​തി-​മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​മ, കു​ടും​ബാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും പു​തു​ക്കി​പ്പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​ന​താ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് -ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട മു​ഖം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​പ​ർ​ണ, അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ നി​തി​ൻ, ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​യ പ്ര​ഭ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ത്സ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

