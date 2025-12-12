Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:48 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:48 PM IST

    ഇ​ബ്രി ഹെ​ൽ​ത്തി​സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    ഇ​ബ്രി ഹെ​ൽ​ത്തി​സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഇ​ബ്രി ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി​യും ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യും

    ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ഇ​ബ്രി: ഇ​ബ്രി ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി​യും ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യും (ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ) ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി, സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം.

    ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ബ്രി വാ​ലി ഷെ​യ്ഖ് ഡോ. ​സ​യീ​ദ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ബ്രി​യെ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ജീ​ൻ ജ​ബ്ബൂ​ർ, ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ക​ൽ​ബാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് ആ​ശ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ന​ട​ത്തി. ദ​ലീ​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം, ഇ​ബ്രി ആ​സ്റ്റ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ക​രാ​റു​ക​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    News Summary - Ibri Healthy City Project; MoU signed with World Health Organization
