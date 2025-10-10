Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:12 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ബ്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ബ്രി
    cancel
    camera_alt

    ക​ലാ കൈ​ര​ളി ഇ​ബ്രി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രി വു​മ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘പോ​ന്നോ​ണം 2025’ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ഇ​ബ്രി: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​ച​രി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പു​തു​ക്കി. ക​ലാ കൈ​ര​ളി ഇ​ബ്രി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘പോ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ബ്രി വു​മ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മാ​വേ​ലി​യും പു​ലി​ക​ളി​യും മു​ത്തു​ക്കു​ട​യേ​ന്തി​യ തി​രു​വാ​തി​ര ടീ​മും ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും എ​ല്ലാം​ചേ​ർ​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര, വ​ടം​വ​ലി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​ക​ൾ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​രം, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യ വി​വി​ധ ത​രം ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പു​ത്ത​ൻ​ചൈ​ത​ന്യം ന​ൽ​കി. ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം, ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പാ​ച​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കും വ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsonam celebrationibrigulf news malayalam
    News Summary - Ibri at the Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X