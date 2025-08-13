Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​ബ്ര സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:50 AM IST

    ഇ​ബ്ര സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദ്; കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ബ്ര സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദ്; കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക​വും
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ബ്ര സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ​യും ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ

    വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ഇ​ബ്ര: സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ, ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ, അ​ൽ​ബി​ർ സ്കൂ​ൾ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും മ​ദ്റ​സ 39ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ‘സ്നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​ച​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ജ​ന​കീ​യ മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സും ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​വും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക-​ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ഇ​ശ്കേ മ​ദീ​ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യും സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, മ​റ്റു സ​മ​സ്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ കു​ടും​ബ മൗ​ലി​ദ്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, നൂ​റി​ല​ധി​കം ഓ​ഫ് സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ​ഫ​ലാ​ഹ് ലേ​ഡീ​സ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, സ്നേ​ഹ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു വി​വി​ധ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ന​ബി​ദി​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ​യും 39 ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി വെ​ളി​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സു​ന്നി സെൻറ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​സീ​ബ് ചെ​മ്മാ​യി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി, അ​മീ​ർ അ​ൻ​വ​രി, സ​ലിം കോ​ള​യാ​ട് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി),

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​മം (ചെ​യ​ർ), ഷ​മീ​ർ കോ​ള​യാ​ട് (ക​ൺ), സ​ഫീ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി (ട്ര​ഷ), അ​സീ​സ് കോ​ള​യാ​ട്, ഷ​ഹീ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം, ഫാ​രി​സ് മാ​ന​ന്തേ​രി, നൗ​ജ​സ് ചെ​മ്മാ​യി​ൽ ((വൈ​സ് ചെ​യ​ർ),

    അ​ന​സ് മാ​ന​ന്തേ​രി, റ​മീ​സ് നാ​ലി​ൽ, ആ​രി​ഫ് നാ​ദാ​പു​രം, ഷ​ബീ​ർ (ജോ ​ക​ൺ), അ​സ്‌​ലം പേ​രാ​വൂ​ർ (മീ​ഡി​യ വി​ങ്), നൗ​ഷീ​ർ ചെ​മ്മാ​യി​ൽ, നൗ​സീ​ബ് മാ​ന​ന്തേ​രി, ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ കാ​ക്കേ​രി, അ​ഷ്ക​ർ കോ​ള​യാ​ട്, സി.​പി.​സ​ലിം, സ​ഫീ​ർ ശി​വ​പു​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ളാ​രി, ഹാ​രി​സ് കോ​ള​യാ​ട്, സ​ലിം മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട്, സ​വാ​ദ് ന​ടു​വ​നാ​ട് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsconferenceholy quranAnnual
    News Summary - Ibra Sunni Center Grand Milad; Conference and Holy Quran Annual
    Similar News
    Next Story
    X