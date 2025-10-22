ഇബ്ര കെ.എം.സി.സി കുടുംബ സംഗമവും ഇശൽ നൈറ്റുംtext_fields
ഇബ്ര: ഇബ്ര കെ.എം.സി.സി കുടുംബ സംഗമവും ഇശൽ നൈറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഷുകൈരി ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് നൗസീബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നൗഷാദ് ചെമ്മയിൽ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇബ്ര കെ.എം.സി.സിയുടെ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മസ്കറ്റ് സിംഫണി ഒരുക്കിയ ഇശൽ നൈറ്റിന് നാസർ നേതൃത്വം നൽകി. വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രരചന മത്സരം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി നടന്നു.
ഷഹീൻ മലപ്പുറം, റമീസ് മാനന്തേരി, ഷമീർ കോളയാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വനിതകൾക്കായി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും മെഹന്ദി ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹോളി ഖുർആൻ മദ്റസ വിദ്യാർഥികളുടെ ദഫ് മുട്ടും സുന്നി സെന്റർ മുതിർന്നവരുടെ ദഫ് മുട്ടും ഖാഫില ബിദിയയുടെ ദഫ് മുട്ടും കുടുംബ സംഗമത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. അനസ്, ബദർ ഹാജി, സിറാജ്, ആഷിർ, അസ്ലം, മാർസൂക്, ഷബീർ, റാഷിദ്, റംഷി, ആഷിക്, നൗജസ്, ഷഫീഖ്, റാഫി, അഷ്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷബീർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ നൗഷീർ ചമ്മയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
