    Posted On
    22 Oct 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 11:21 AM IST

    ഇ​ബ്ര കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റും

    ഇ​ബ്ര കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റും
    ഇ​ബ്ര കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ഇ​ബ്ര: ഇ​ബ്ര കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ഷു​കൈ​രി ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​സീ​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് ചെ​മ്മ​യി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ബ്ര കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്ക​റ്റ് സിം​ഫ​ണി ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​ശ​ൽ നൈ​റ്റി​ന് നാ​സ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്ന​ു.

    ഷ​ഹീ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം, റ​മീ​സ് മാ​ന​ന്തേ​രി, ഷ​മീ​ർ കോ​ള​യാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫു​ഡ്‌ ഫെ​സ്റ്റും മെ​ഹ​ന്ദി ഫെ​സ്റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹോ​ളി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദ​ഫ് മു​ട്ടും സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ ദ​ഫ് മു​ട്ടും ഖാ​ഫി​ല ബി​ദി​യ​യു​ടെ ദ​ഫ് മു​ട്ടും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ന​സ്, ബ​ദ​ർ ഹാ​ജി, സി​റാ​ജ്, ആ​ഷി​ർ, അ​സ്‌​ലം, മാ​ർ​സൂ​ക്, ഷ​ബീ​ർ, റാ​ഷി​ദ്‌, റം​ഷി, ആ​ഷി​ക്, നൗ​ജ​സ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, റാ​ഫി, അ​ഷ്‌​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷീ​ർ ച​മ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

